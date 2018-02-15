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15.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 45%. Синоптики прогнозируют череду геомагнитных бурь с коэфиццинтом можности 3 (слабые) и 4 (малые). Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. 15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье – такой и весна будет.

Если на Сретенье дорогу переметает – весна будет поздней и холодной.

Если тепло на Сретенье – весна будет ранней и теплой.

«Если в этот день снежок – весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой.

Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды – весна будет теплой и ранней.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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