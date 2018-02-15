Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 45%. Синоптики прогнозируют череду геомагнитных бурь с коэфиццинтом можности 3 (слабые) и 4 (малые). Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. 15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье – такой и весна будет.
Если на Сретенье дорогу переметает – весна будет поздней и холодной.
Если тепло на Сретенье – весна будет ранней и теплой.
«Если в этот день снежок – весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой.
Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды – весна будет теплой и ранней.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
ветер: