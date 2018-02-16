16.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 февраля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 37%. С полуночи до пяти часов вечера пройдут слабые геомагнитные бури.



Народные приметы. Наши предки в этот день наблюдали за снегом: если он валит хлопьями — лето будет дождливым.