17.02.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Масленицу будем провожать со снегом и «нулевой» температурой.



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Суббота, 17 февраля, будет облачной. Мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Слабый гололед. Туман, ухудшение видимости ло 500 метров. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем -1...+1°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.



В воскресенье, 18 февраля, облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. Местами туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -1°C). Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 15%. Ночью слабые магнитные бури, в остальное время будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.