Прогноз погоды в Харькове на выходные

Масленицу будем провожать со снегом и «нулевой» температурой.
Суббота, 17 февраля, будет облачной. Мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Слабый гололед. Туман, ухудшение видимости ло 500 метров. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем -1...+1°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
В воскресенье, 18 февраля, облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. Местами туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -1°C). Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз магнитных бурь: 15%. Ночью слабые магнитные бури, в остальное время будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Масленицу будем провожать со снегом и «нулевой» температурой.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
влажн.:
давл.:
ветер: