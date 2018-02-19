Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 февраля

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха -5...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Народные приметы. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето.
А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды.
Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: