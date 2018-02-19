19.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 февраля

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха -5...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Народные приметы. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето.



А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды.



Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.