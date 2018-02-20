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20.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 20 февраля

Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -9...-6°C (ощущается как -12°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -6...-8°C (ощущается как -8°C). Ветер севпро-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 10%. Активность Солнца постепенно понижается, магнитосфера, приходит в норму, тем не менее, она спровоцирует происхождение магнитных бурь в ночное время суток. Затем, начиная с 8 утра, будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» – будет холодное лето; облака высоко – к хорошей погоде.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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