Прогноз погоды в Харькове на среду, 21 февраля

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 9%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -6...-8°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 10%. Магнитные бури будут происходить в ночное время суток. Затем, начиная с 8 утра, будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.
Нашими предками было подмечено: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: