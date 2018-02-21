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21.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 21 февраля

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 9%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -6...-8°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 10%. Магнитные бури будут происходить в ночное время суток. Затем, начиная с 8 утра, будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

Нашими предками было подмечено: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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