22.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 22 февраля

Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -15...-7°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -9...-13°C (ощущается как -14°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 10%. Магнитные бури будут происходить в ночное время суток. Затем, начиная с 8 утра, будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — небо без звезд указывает на раннюю весну.



Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.



Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.