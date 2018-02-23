23.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 23 февраля

Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -17...-10°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -7...-12°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -13...-15°C (ощущается как -15°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».