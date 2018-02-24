24.02.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Последние выходные зимы будут по-февральски морозными. Синоптики обещают небольшой снег, преимущественно в области.



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В субботу, 24 февраля, облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет мелкий снег, который может усилиться к вечеру. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -14...-16°С, днем -7...-11°С (температура комфорта -16°C). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



В воскресенье, 25 февраля, солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -15...-17°С, днем -10...-12°С (температура комфорта -17°C). Ветер северный, 5-10 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 7%. Около пяти часов утра субботы и воскресенья пройдут слабые магнитные бури, в остальное время будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.