26.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 26 февраля

Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.



// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -17...-14°C (ощущается как -20°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13...-16°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -19...-23°C (ощущается как -22°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Народные приметы. Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну.



Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.



Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.