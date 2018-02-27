27.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 27 февраля

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха -15...-12°C (ощущается как -22°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха -11...-10°C (ощущается как -18°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -10...-11°C (ощущается как -17°C). Ветер восточный, 10 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 35%. До полудня пройдут слабые магнитные бури, затем будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. Хорошая погода в этот день говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.