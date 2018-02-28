Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 февраля

Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Утром пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха -9...-8°C (ощущается как -17°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -6...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 80%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».
Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: