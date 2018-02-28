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28.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 февраля

Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха -9...-8°C (ощущается как -17°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -6...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 80%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».

Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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