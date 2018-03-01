01.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 марта

С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -5...-3°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 12 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 41%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 12 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 55%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Около пяти часов утра пройдут слабые магнитные бури, в остальное время суток будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего».



Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре – весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.