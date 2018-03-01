Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 марта
01.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 марта

С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -5...-3°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 12 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 41%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 12 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 55%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Около пяти часов утра пройдут слабые магнитные бури, в остальное время суток будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего».

Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре – весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 февраля 27.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 27 февраля 26.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 26 февраля
 
 

Видео

Уборка главных магистралей, спусков и дворов. Как коммунальщики боролись со снегом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 