Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 марта
02.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 марта

Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -10°...-9°C (ощущается как -13°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -12°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 27%. Температура воздуха -10°...-9°C (ощущается как -11°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. «Какая погода в этот день такому и лету быть», – говорили наши предки.

Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь – обилие хлеба и льна.

В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.03 Общество Харьковчан ждет очередное ухудшение погоды 01.03 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 марта 28.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 февраля
 
 

Видео

Коммунальщики Харькова не прекращая убирают снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 