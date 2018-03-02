Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 марта

Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -10°...-9°C (ощущается как -13°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -12°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 27%. Температура воздуха -10°...-9°C (ощущается как -11°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. «Какая погода в этот день такому и лету быть», – говорили наши предки.
Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь – обилие хлеба и льна.
В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: