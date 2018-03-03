03.03.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Нас пугают еще одним сильным снегопадом в субботу, зато в воскресенье – мороз и солнце: встречаем весну катанием на санках и лепкой снеговиков.



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В субботу, 3 марта, обложной снег, местами мокрый снег, туман, метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -10...-12°С, днем -1...-3°С (температура комфорта -9°C). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.



В воскресенье, 4 марта, ночью продолжится метель, которая к полудню должна закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем -4...-6°С (температура комфорта -14°C). Ветер западный, 7-12 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.

