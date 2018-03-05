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05.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 5 марта

Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха -19°...-13°C (ощущается как -19°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -13°...-10°C (ощущается как -12°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-15°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз.

В старину заметили: «Если в этот день снег тает, то долго не растает». Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова.

Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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