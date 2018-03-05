Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 5 марта

Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
Утром пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха -19°...-13°C (ощущается как -19°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -13°...-10°C (ощущается как -12°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-15°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз.
В старину заметили: «Если в этот день снег тает, то долго не растает». Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова.
Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: