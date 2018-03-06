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06.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 марта

В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-8°C (ощущается как -13°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В народе этот день называли Весновеем и говорили: «Как ни злись метелица, все весной повеивает», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».

О погоде судили по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.

Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к теплой и сухой, при южном – просто к теплой.

В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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