06.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 марта

В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-8°C (ощущается как -13°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. В народе этот день называли Весновеем и говорили: «Как ни злись метелица, все весной повеивает», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».



О погоде судили по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.



Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к теплой и сухой, при южном – просто к теплой.



В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.