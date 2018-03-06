Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 марта

В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-8°C (ощущается как -13°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. В народе этот день называли Весновеем и говорили: «Как ни злись метелица, все весной повеивает», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна».
О погоде судили по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.
Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к теплой и сухой, при южном – просто к теплой.
В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: