07.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 марта

Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето скорее всего будет дождливым.



Наши предки считали, что именно в этот день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году».