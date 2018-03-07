Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 марта

Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 2%. Благоприятный день со стороны космической погоды. Будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето скорее всего будет дождливым.
Наши предки считали, что именно в этот день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году».
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: