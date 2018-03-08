08.03.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на 8 марта и выходные

Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.



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В четверг, 8 марта, небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается сильный дождь, которому утром на смену придет мелкий снег. Утром туман, видимость 200-500 м. Во второй половине дня осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -2°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



В пятницу, 9 марта, облачная погода продержится весь день. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -2°C). Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



В субботу, 10 марта, облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем снег, мокрый снег и дождь, местами гололед. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -2°C). Ветер западный, 5-10 м/с.



В воскресенье, 11 марта, облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем без существенных осадков. Вечером, возможно, пройдет снег. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем 0...+3°С (температура комфорта 0°C). Ветер северо-западный, 5-10 м/с.