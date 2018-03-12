12.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 марта

Облачная погода продержится весь день. Ночной мокрый снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +1°...-2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -5°...-8°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Народные приметы. 12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником.



На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. Говорили, что в этот день «март дорогу рушит, да вязнет в сугробе», «и тает, и мерзнет».



Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета.



Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться. Зато при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев.



Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев.



Ждали и подснежников: как только они появлялись – это означало, что пора начинать пахоту.