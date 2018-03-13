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13.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 марта

Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-1°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 2%. В течение суток будут наблюдаться периодические возмущения геомагнитного поля, которые не повлияют на здоровье людей.

Народные приметы. 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

В народе его называют Василий Капельник – в этот день начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет».

На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен.

Замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету.

Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев, по этому судили о весенней погоде: «Круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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