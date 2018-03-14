14.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 марта

Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.



Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 марта



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 53%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 63%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 16%. Геомагнитная обстановка ухудшится. В течение дня будут происходить слабые магнитные бури, которые к ночи перейдут в малые магнитные бури.



Народные приметы. 14 марта почитается память первомученицы Евдокии. По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта – то есть на начало весны. Этот праздник наши предки праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».



Еще одно прозвище Евдокии – Свистунья – связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.



Назывался этот день также Авдотьей Плющихой – потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.



В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: «Какова Евдокия, таково и лето»; «Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето». «Если грачи прилетели до Евдокии – лето будет мокрое, а снег сойдет рано».



Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера – к лету холодному.