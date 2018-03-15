15.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 марта

Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 77%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 25%. Ночью – малая, утром и вечером – слабые магнитные бури. Метеозависимым людям стоит побеспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето.



И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.