Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 марта

Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 77%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 25%. Ночью – малая, утром и вечером – слабые магнитные бури. Метеозависимым людям стоит побеспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето.
И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
влажн.:
давл.:
ветер: