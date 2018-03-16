Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 марта

День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -1°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 14%. Ночью и утром – слабая магнитная буря. Потом будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. 16 марта отмечается память мученика Евтропия Амасийского, в народе его зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит».
В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег.
Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным, поэтому нужно было знать, как себя с ним вести.
Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают».
Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако – следующий день будет ненастным.
А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: