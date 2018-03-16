16.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 марта

День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -1°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 14%. Ночью и утром – слабая магнитная буря. Потом будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. 16 марта отмечается память мученика Евтропия Амасийского, в народе его зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит».



В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег.



Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным, поэтому нужно было знать, как себя с ним вести.



Наши предки, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают».



Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако – следующий день будет ненастным.



А главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.