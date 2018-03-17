17.03.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Субботний дождь размоет залежавшийся снег, а в воскресенье выпадет новый и грянут морозы.



// Facebook

В субботу, 17 марта, облачная погода продержится весь день. Утром ожидается сильный дождь, который днем перейдет в мокрый снег, по городу и местами по области сильные осадки. Налипание мокрого снега. Слабый гололед. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +1°C). Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.



В воскресенье, 18 марта, небо будет скрыто за облаками. В северной половине области небольшой снег, в южной половине - снег. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -6...-8°С (температура комфорта -17°C). Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 28%. Первую половину суток субботы и практически все воскресенье будут происходить слабые магнитные бури.