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17.03.2018  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Субботний дождь размоет залежавшийся снег, а в воскресенье выпадет новый и грянут морозы.


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В субботу, 17 марта, облачная погода продержится весь день. Утром ожидается сильный дождь, который днем перейдет в мокрый снег, по городу и местами по области сильные осадки. Налипание мокрого снега. Слабый гололед. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +1°C). Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

В воскресенье, 18 марта, небо будет скрыто за облаками. В северной половине области небольшой снег, в южной половине - снег. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -6...-8°С (температура комфорта -17°C). Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 28%. Первую половину суток субботы и практически все воскресенье будут происходить слабые магнитные бури.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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