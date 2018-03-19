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19.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 марта

Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 95%. Температура воздуха -12°...-10°C (ощущается как -18°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 77%. Температура воздуха -9°...-8°C (ощущается как -14°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха -9°...-12°C (ощущается как -12°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Народные приметы. Наши предки в этот день вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник дня – мальчик по имени Константин.

Наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути – и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось – и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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