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20.03.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 20 марта

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-8°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 52%. Температура воздуха -7°...-6°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха -7°...-6°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 18%. Ранним утром и поздним вечером ожидаются слабые магнитные бури.

Народные приметы. В народе день называли Павел Капельник. читалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень – на дню погод восемь».

Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда – по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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