21.03.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 21 марта

Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха -4°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -7°...-8°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 24%. Днем небольшие возмещения геомагнитного поля, в остальное время суток – слабые магнитные бури.



Народные приметы. День весеннего равноденствия: в северном полушарии начинается весна, а в южном - осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны.



Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Примечали: если будет метель, и снег ляжет на поля волнами – это к хорошему урожаю хлеба и овощей.



Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй.



Если в этот день из тёплых краев возвращается жаворонок, то следует ждать тёплую весну.