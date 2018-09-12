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12.09.2018  06:40   

Прогноз погоды на 12 сентября 2018 года

Сохраняется очень высокая пожарная опасность


Фото: egorov.livejournal.com

День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Тэги:  погода, температура, харьков, магнитная буря
 
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