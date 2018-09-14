Прогноз погоды на 14 сентября

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
Народный прогноз погоды
14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо - осень сухая; погода теплая - зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: