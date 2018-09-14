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14.09.2018  06:15   

Прогноз погоды на 14 сентября

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.


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Народный прогноз погоды

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо - осень сухая; погода теплая - зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.

Тэги:  засуха, жара, аномалия, харьков, прогноз, погода, гидрометеорология
 
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