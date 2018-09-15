Прогноз погоды на 15 сентября

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Народный прогноз погоды:
15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища.
В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: