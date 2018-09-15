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15.09.2018  07:28   

Прогноз погоды на 15 сентября

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.


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Народный прогноз погоды:

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.

В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища.

В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.

Тэги:  дождь, жара, аномалия, харьков, прогноз, погода, гидрометеорология
 
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