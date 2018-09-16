Прогноз погоды на 16 сентября

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. Утром - без осадков. Днем снова пойдет мелкий дождь, который ближе к вечеру может усилиться.
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «уборка рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень.
В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: