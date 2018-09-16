16.09.2018 07:11

Прогноз погоды на 16 сентября

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. Утром - без осадков. Днем снова пойдет мелкий дождь, который ближе к вечеру может усилиться.



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Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «уборка рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень.

В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.