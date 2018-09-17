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17.09.2018  06:06   

Прогноз погоды на 17 сентября

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.


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Народный прогноз погоды: 17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.

Тэги:  дожди, жара, аномалия, харьков, прогноз, погода, гидрометеорология
 
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