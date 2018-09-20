20.09.2018 06:39

Прогноз погоды и метеорологической обстановки на 20 сентября

Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.



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Народный прогноз погоды

20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много шелухи-"одежки" - быть зиме холодной.

Для этого дня характерны моросящие дожди.

Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.

Атмосферный фронт с северо-запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострения сезонных недугов.

Погодные условия могут вызвать сонливость, ухудшение настроения и нежелание работать.