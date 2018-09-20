Прогноз погоды и метеорологической обстановки на 20 сентября

Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Народный прогноз погоды
20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много шелухи-"одежки" - быть зиме холодной.
Для этого дня характерны моросящие дожди.
Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.
Атмосферный фронт с северо-запада Европы может принести головную боль, проблемы с артериальным давлением, обострения сезонных недугов.
Погодные условия могут вызвать сонливость, ухудшение настроения и нежелание работать.
Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
влажн.:
давл.:
ветер: