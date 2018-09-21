Прогноз погоды и метеорологической обстановки на 21 сентября

Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Народный прогноз погоды: 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.
Магнитные бури
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
влажн.:
давл.:
ветер: