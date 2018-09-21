21.09.2018 06:36

Прогноз погоды и метеорологической обстановки на 21 сентября

Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.



//dozor.kharkov.ua

Народный прогноз погоды: 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.

Магнитные бури