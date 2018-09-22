22.09.2018 07:22

Прогноз погоды и метеорологическая обстановка на 22 сентября

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.



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Народный прогноз погоды : 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

Для метеозависимых будет не совсем комфортная обстановка - они будут в преддверие магнитной бури.