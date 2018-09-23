23.09.2018 07:40

Прогноз погоды и метеорологическая обстановка на 23 сентября

Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.



//Пятихатки

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.