Прогноз погоды и метеорологическая обстановка на 23 сентября

Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: