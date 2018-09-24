Прогноз погоды и метеорологической обстановки на 24 сентября

Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день в Харькове облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.
Народный прогноз погоды: 24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.
Особенно наглядно это видног на погодной карте, где зеоеным указаны зоны осадков:
Вторая декада сентября проходит под управлением Венеры, что превращает этот период в отличное время для поиска второй половины. Людям, которые уже нашли свою пару, гороскоп рекомендует добавить в отношения немного романтики.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Астрономы уже подсчитали, что с 2012 по 2044 год День осеннего равноденствия приходится: в високосные годы — на 22 сентября, а в обычные годы — на 23 сентября. Согласно Закону Японии «О национальных праздниках» в день осеннего равноденствия, который является государственным праздником, вложен и соответствующий смысл: «Уважать предков, чтить память ушедших в мир иной». В Украине в этот день празднуется сразу несколько праздников.
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