24.09.2018 06:29

Прогноз погоды и метеорологической обстановки на 24 сентября

Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с



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В этот день в Харькове облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру.

Народный прогноз погоды: 24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.

Особенно наглядно это видног на погодной карте, где зеоеным указаны зоны осадков: