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12.12.2018  07:35   

Прогноз погоды и магнитных бурь на 12 12 2018

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.


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Народный прогноз погоды

12 декабря отмечается день памяти святого Парамона.

В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег:

«С Парамона земля каменеет, речка стынет».

Если в этот день снега много выпадет, то провоет метель еще семь дней.

А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет.

 

 

Тэги:  погода прогноз, харьков, ветер, буря, магнитная
 
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