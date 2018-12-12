Прогноз погоды и магнитных бурь на 12 12 2018

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
12 декабря отмечается день памяти святого Парамона.
В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег:
«С Парамона земля каменеет, речка стынет».
Если в этот день снега много выпадет, то провоет метель еще семь дней.
А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
влажн.:
давл.:
ветер: