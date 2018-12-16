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16.12.2018  06:31   

Прогноз погоды и магнитных бурь на 16 декабря

В воскресенье, 16 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,


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В Харькове в течение дня будет пасмурная погода с небольшим понижением температуры.

Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах −8... −5 °С.

Ветер переменных направлений, 2-4 м/с, с порывами до 5-8 м/с.

Водителям следует быть осторожными: снежный налет и гололедица на дорогах могут создавать риски.

Солнце взойдет в 07:51, а зайдет в 15:54. Долгота дня — 8 ч 3 мин.

Повышенная влажность и слабые магнитные возмущения будут влиять на метеочуствительных людей.

В этот день возможны обострения:
Сердечно-сосудистых заболеваний
  • скачки давления;
  • головные боли;
  • одышка;
  • боли в области сердца;
Заболеваний органов дыхания
  • затруднение дыхания;
  • раздражение слизистой оболочки носа;
  • развитие простудных заболеваний;
Заболеваний опорно-двигательного аппарата
  • обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
  • боли в суставах;
В этот день на самочувствие в Харькове влияют:
  • Перепады атмосферного давления (7гПа)
  • Влажность атмосферного воздуха (90%)

Тэги:  погода, харьков, магнитная, дождь, мороз, обстановка, ветер
 
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