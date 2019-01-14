14.01.2019 15:33

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 января

Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 735 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 7%. Солнечная активность весь день будет находиться в спокойном состоянии. Можно ожидать лишь незначительные возмущения геомагнитных полей.



Народные приметы. В прежние времена 15 января отмечали Сильвестров день, или Куриный праздник.



На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым.



Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье.



Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья. Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли».



Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.



На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор от болезни; говорили, в этот день он имеет особую силу.