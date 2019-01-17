Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 января

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 3%. Синоптики обещают относительно спокойные день и ночь со стороны космической погоды. Активность Солнца понизилась, а потому магнитосфера пришла в стабильное состояние. Периодически будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье и самочувствие людей. Магнитных бурь не предвидится.
Народные приметы. 18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй.
Погода этого дня указывает на погоду ноября.
Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.
Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Если же звезд не видно - грибы не родятся.
Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.
Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: