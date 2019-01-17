17.01.2019 16:13

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 января

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.



// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 3%. Синоптики обещают относительно спокойные день и ночь со стороны космической погоды. Активность Солнца понизилась, а потому магнитосфера пришла в стабильное состояние. Периодически будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье и самочувствие людей. Магнитных бурь не предвидится.



Народные приметы. 18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй.



Погода этого дня указывает на погоду ноября.



Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.



Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Если же звезд не видно - грибы не родятся.



Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.



Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.