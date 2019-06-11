Прогноз погоды в Харькове на 11 июня

Региональный гидрометцентр прогнозирует теплую, комфортную погоду без осадков.
Как сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, во вторник в городе – переменная облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 19-21 градус тепла, днем – 30-32 градуса выше нуля.
Звезды обещают удачу тому, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без существенных осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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давл.:
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