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11.06.2019  06:13   

Прогноз погоды в Харькове на 11 июня

Региональный гидрометцентр прогнозирует теплую, комфортную погоду без осадков.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, во вторник в городе – переменная облачность, без осадков, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 19-21 градус тепла, днем – 30-32 градуса выше нуля.

Источник:   ХГС
 Тэги:  прогноз погоды, жара, харьков, осадки
 
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