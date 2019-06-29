Отголоски циклона ОТТО принесут в Харьков дожди на выходные

В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
По сведениям синоптиков, ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м / с.
Дождь. Днем температура воздуха прогреется до 22-24 тепла. Ветер западный 5-10 м / с. Дождь.
30 июня памяти священномучеников Мануила и Исмаила. В былые времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (замедляется в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время можно увидеть молнии.
Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бури не миновать.
Звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения и любых видов креатива. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: