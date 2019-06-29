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29.06.2019  17:21   

Отголоски циклона ОТТО принесут в Харьков дожди на выходные

В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.


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Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

По сведениям синоптиков, ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м / с. 

Дождь. Днем температура воздуха прогреется до 22-24 тепла. Ветер западный 5-10 м / с. Дождь.

Народный прогноз погоды

30 июня памяти священномучеников Мануила и Исмаила. В былые времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (замедляется в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время можно увидеть молнии.

 Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бури не миновать.

Источник:   Украинский Гидрометцентр
 Тэги:  дождь, харьков, циклон выходные
 
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