29.06.2019 17:21

Отголоски циклона ОТТО принесут в Харьков дожди на выходные

В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.



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Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

По сведениям синоптиков, ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м / с.

Дождь. Днем температура воздуха прогреется до 22-24 тепла. Ветер западный 5-10 м / с. Дождь.

Народный прогноз погоды

30 июня памяти священномучеников Мануила и Исмаила. В былые времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (замедляется в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля снижает скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время можно увидеть молнии.