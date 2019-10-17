17.10.2019 06:10

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг 16 октября

Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Ожидается температурный рекорд, без осадков.



://city.kharkov.ua

Народный прогноз погоды

17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: «С Ерофея холода сильнее».

С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.

За последние 130 лет 17 октября:

МАКС: 17.7° (1967, 2008)

МИН: -7.6° (1976)