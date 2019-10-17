Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг 16 октября

Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Ожидается температурный рекорд, без осадков.
17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: «С Ерофея холода сильнее».
С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.
За последние 130 лет 17 октября:
МАКС: 17.7° (1967, 2008)
МИН: -7.6° (1976)
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Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.
16 октября: какой праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать
влажн.:
давл.:
ветер: