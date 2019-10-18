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18.10.2019  06:34   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу 18 октября

Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.

Пасмурным утром возможен густой туман, особенно в низинных участках на Немышле.

 
Тэги:  погода, осадки, ветер, харьков, буря
 
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