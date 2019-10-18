Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу 18 октября

Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.
Пасмурным утром возможен густой туман, особенно в низинных участках на Немышле.
17 октября старайтесь избегать эгоизма и излишней самоуверенности.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Ожидается температурный рекорд, без осадков.
Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич", которую применяли в лечебных целях.
влажн.:
давл.:
ветер: