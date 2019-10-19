Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу 19 октября

Бабье лето еще задержится на несколько дней.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Напомним, сентябрь этого года стал самым жарким за 140 лет исследований.
Ночью и утром в субботу, 19 октября, в Украине ожидается туман, из-за чего будет ограничена видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"19 октября ночью и утром в южных, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Геомагнитная активность будет в пределах нормы
За последние 130 лет 18 октября:
МАКС: 20.9° (1967)
МИН: -9.9° (1949)
: 18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
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давл.:
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