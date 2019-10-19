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19.10.2019  06:10   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу 19 октября

Бабье лето еще задержится на несколько дней.


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Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Напомним, сентябрь этого года стал самым жарким за 140 лет исследований.

Ночью и утром в субботу, 19 октября, в Украине ожидается туман, из-за чего будет ограничена видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"19 октября ночью и утром в южных, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Геомагнитная активность будет в пределах нормы

За последние 130 лет 18 октября:

МАКС20.9° (1967)
МИН-9.9° (1949)

Народный прогноз погоды

: 18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.

 

 

 

 

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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