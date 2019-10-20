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20.10.2019  06:55   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье 20 октября

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.


// Городской Дозор

Народный прогноз погоды

: 20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает". Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".

за последние 130 лет 20 октября:

МАКС: 20.3° (1954)
МИН: -10.2° (1949)

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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