Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье 20 октября

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
: 20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает". Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".
за последние 130 лет 20 октября:
МАКС: 20.3° (1954)
МИН: -10.2° (1949)
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
влажн.:
давл.:
ветер: