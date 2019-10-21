Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье 21 октября

День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
: 21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.
за последние 130 лет 21 октября:
МАКС: 17.5° (1991)
МИН: -6.9° (1977)
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
влажн.:
давл.:
ветер: