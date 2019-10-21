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21.10.2019  07:21   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье 21 октября

День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.


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Народный прогноз погоды

: 21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее». Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.

за последние 130 лет 21 октября:

МАКС: 17.5° (1991)
МИН: -6.9° (1977)

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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