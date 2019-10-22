22.10.2019 07:54

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 октября

Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.