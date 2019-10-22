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22.10.2019  07:54   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 октября

Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

 В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: "Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлёт". Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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